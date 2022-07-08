Oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - Haberler

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Oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

'One Tree Hill' adlı diziyle tanınan ABD'li oyuncu Bevin Prince'in eşi William Friend, arkadaşlarıyla tekneyle açıldıkları sırada yıldırım çarpması sonucu genç yaşta hayata veda etti.

Amerikan gençlik dizisi One Tree Hill'in yıldızı Bevin Prince'in eşi William Friend, Kuzey Karolina'daki Masonboro Adası'nda arkadaşlarıyla tekne gezisi sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

KURTARILAMADI

33 yaşında hayata veda eden Friend'e, kazanın ardından acil müdahale yapıldığı ancak ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi.

Oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞLARDI

Çift, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl önce New York'tan Kuzey Karolina'nın Wilmington şehrine taşınmıştı. 2016 yılında evlenen çift, geçtiğimiz mayıs ayında altıncı evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Kaynak: NTV

Oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

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