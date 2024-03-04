Konyalıların Yoğun İlgi Gösterdiği Konserde Sanatçıdan İmaj Açıklaması

Konyalıların yoğun ilgi gösterdiği konserinde Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, bir bayan hayranının "Erol Bey, yine çok şıksınız" diye bağırması üzerine teşekkür ederek; "Şimdi imaj makerlar var.

Biz imaj falan bilmezdik. Bizim imaj maker'ımız Mevlana'ydı: ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" dedi.

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