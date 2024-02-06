Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu, Hataya müzik okulu kuruyor

Mustafa Sandal'ın 'Jest Oldu' şarkısıyla şöhreti yakalayan müzisyen Karsu Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesinden halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetmişti.

YARDIM TOPLAMIŞTI

Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda'da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım toplamıştı.

Hollanda Kralı'nın Kuzey eyalet temsilcisi Arthur van Dijk, konserdeki davetlileri bağış kampanyasına katılmaya davet etmişti. Konserdeki bağış kampanyasında 41 bin 520 Euro (835 bin TL) toplanmıştı.

"UNUTTURMAYACAĞIM"

Karsu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna'yı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül'ü, eşini ve üç kızını, Meral Teyzemi kaybettik. 89 yaşındaki ninemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor. Karsu köyünden halam aradı, 'Hijyen setleri ve para lazım' dedi. 'Ne olur bizi unutma, unutma, unutma' dedi. Kesinlikle Türkiye'yi, Hatay'ı, büyün afet bölgelerini unutturmayacağım. Söz veriyorum. Unutturmayacağım, benim ödevim artık bu.

"BİRAZ DUYGUSAL OLACAK"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'a gitti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.

HATAY'A MÜZİK OKULU KURUYOR

Depremlerin ardından büyük bir yıkımın meydana geldiği Hatay'a katkıda bulunmayı amaçlayan Karsu Dönmez, kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açacaklarını da duyurdu.

Sanatçı kompleks içerisinde müzik atölyeleri, spor alanları ve yaratıcılık atölyelerinin yer alacağını açıkladı.

Hatay'da açacağı müzik okulu için kapı kapı dolaşarak müzik enstrümanları topladığını belirten sanatçı, bir paylaşımında da enstrümanların da Hatay'a geldiğini duyurdu.