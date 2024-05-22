Kara Ağaç Destanı'nın 13. bölümünde neler olacak:

Sultan, Celal Ağa'nın safında yer alınca Ömer ve Raziye ile arası açılır. Celal Ağa, Sultan'a, Ömer'in yokluğunda işlerin başına geçmesini teklif eder. Kara Ağaç topraklarında ekim zamanı başlamıştır.

Ömer'in toprağında kimse çalışmaz. Yalnız kalan Ömer'in yardımına, Raziye yetişir. Bu durum Celal Ağa'yı öfkelendirir.

Ömer'in tohum deposunu ortadan kaldırmak için plan yapan Celal Ağa, Ömer'i kaybetmekle karşı karşıya kalınca onu konağa getirmek için son kozunu oynar. Ömer'in kararı ne olacaktır?