Erol Köse... 'HADİSE'NİN KOCASININ FARKLI ZEVKLERİ!'

Hadise ile 5 aylık evliliğini bitirme kararı alan iş insanı Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz ile arabada çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Durmaz'ın çektiği görüntülerde ikilinin yemek sonrası araba sohbet ettiği görülüyor.

Boşanma konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Mehmet Dinçerler, Instagram hesabından eşini takipten çıkartarak birlikte olan fotoğrafları sildi.

Magazin gündemine dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren yapımcı Erol Köse, Instagram hesabından Mehmet Dinçeler ve DJ Kerimcan Durmaz'ın arabada sohbet ederken çekilen görüntülerini yayınladı.

Köse'nin "Hadise'nin kocasının farklı zevkleri" notuyla yayınladığı videoda Dinçerler'in birlikte yemek yediği Durmaz'ı evine bıraktığı duyuluyor.

Durmaz'ın videoda "Beni eve götürür müsün artık. Yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik, kahvemizi de içtik beni rahat bırak artık. 'Bekleyenin mi var, arkadaşın mı gelecek?' diye hiç sormuyorsun" dediği Dinçerler'in de "Seninle vakit geçirmek..." dediği duyuluyor.

Erol Köse ayrıca Hadise - Mehmet Dinçerler ayrılığı ile ilgili şok eden iddialarda bulundu ve ekledi; ''İsterse beni mahkemeye versin..''

Erol Köse boşanma haberlerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve ''Evlendiklerinde 'yaz sonu boşanacaklar' dedim.

Nereden mi bildim? Çocuğun yaptığı gizli işi biliyorum. Tanıklarım var. İsterse mahkemeye versin. Ayrıca Acun'a aylar önce söyledim.

Hadise geç uyandı. Yoksa tüm parası gidecekti. Ama yine de biraz gitti.

Bu arada Hadise'nin düğün fotoğrafını gören var mı? Yok! O da ayrı bir olay. Onu da anlatırız..'' ifadelerini kullandı.