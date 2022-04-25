Çocuğu Ortaya Çıktı! Son Hali Şaşırttı!
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Ünlü model Günay Musayeva, önceki gün Tolga Karel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cihangir Can ile Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. 10 yaşındaki Cihangir Can'ın son hali dikkat çekti. İşte detaylar...
Ünlü model Günay Musayeva, oğlu Cihangir Can ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Musayeva, "Oğlum dışarıda kahvaltı yapmak istedi, onu kıramadım" dedi.
BİR HAYLİ BÜYÜDÜĞÜ GÖRÜLDÜ
Öte yandan Günay Musayeva'nın, Tolga Karel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cihangir Can'ın son hali dikkat çekti.
GÖRENLER ŞAŞTI KALDI
Hafızalarda bebeklik fotoğraflarıyla yer edinen Cihangir Can, basın mensuplarına 'kolay gelsin' demekle yetindi.
10 yaşındaki Cihangir Can'ı görenler, "Yıllar su gibi geçiyor" ve "Bebekliğini biliyoruz" yorumlarını yaptılar.
GÜNAY MUSAYEVA KİMDİR?
Günay Musayeva, 7 Şubat 1986 tarihinde Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Cırdahan köyünde doğdu. Liseyi Düz Cırdahan'da bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nden master yaparak mezun oldu.
GÜNAY MUSAYEVA ÖZEL HAYATI
Ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile evlendi. 2015 yılında boşandı. Bu evlilikten doğan Cihangir adında bir oğlu bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye vatandaşlığı da bulunmaktadır.
GÜNAY MUSAYEVA ÖDÜLLERİ
Miss World Bikini - 2008
Best Model Azerbaycan - 2010
Best Model of the World - 2010 (ikinci)