Çocuğu Ortaya Çıktı! Son Hali Şaşırttı!

Ünlü model Günay Musayeva, oğlu Cihangir Can ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Musayeva, "Oğlum dışarıda kahvaltı yapmak istedi, onu kıramadım" dedi.

BİR HAYLİ BÜYÜDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Öte yandan Günay Musayeva'nın, Tolga Karel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cihangir Can'ın son hali dikkat çekti.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Hafızalarda bebeklik fotoğraflarıyla yer edinen Cihangir Can, basın mensuplarına 'kolay gelsin' demekle yetindi.

10 yaşındaki Cihangir Can'ı görenler, "Yıllar su gibi geçiyor" ve "Bebekliğini biliyoruz" yorumlarını yaptılar.

GÜNAY MUSAYEVA KİMDİR?

Günay Musayeva, 7 Şubat 1986 tarihinde Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Cırdahan köyünde doğdu. Liseyi Düz Cırdahan'da bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nden master yaparak mezun oldu.

GÜNAY MUSAYEVA ÖZEL HAYATI

Ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile evlendi. 2015 yılında boşandı. Bu evlilikten doğan Cihangir adında bir oğlu bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye vatandaşlığı da bulunmaktadır.

GÜNAY MUSAYEVA ÖDÜLLERİ

Miss World Bikini - 2008

Best Model Azerbaycan - 2010

Best Model of the World - 2010 (ikinci)

Snob Magazin / Magazin