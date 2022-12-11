Aleyna Tilki çılgına Döndü

Aleyna Tilki, 6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüze uğradığını belirterek mahkemeye başvuran kızla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, "bazen korkar konuşamaz, neyle karşılaşacağını kestiremez. Onlar için biz konuşacağız! Korkmayıp tepki vereceğiz ki, kendilerini korumayı bizlerden öğrensinler. ve çocukken zarar görmüş, kalpleri bir çocuk kadar temiz insanlar için de konu dedi.

Bir kullanıcının, "15 yaşındaki Aleyna Tilki yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca sanat. 18 yaşındaki hafız evlenip yuva kurunca çocuk" tweet'ine çılgına döndü. Tilki, "15 yaşımdaki halime meze diyebilecek kadar vicdansız ve her sakallının masum olduğunu savunacak kadar eğitimsizsiniz. O yavrunun başına neler geldiği ortada. Konuyu nasıl başka bir çocukluk hikayesiyle çarpıtmaya çalışırsınız? Hepiniz potansiyel suçlusunuz. Hepinize dava açıcam. 6 yaşında bir çocuğun tecavüzünü savunmanın dinle, siyasetle, eğitimsizlikle bile direkt bir ilgisi olamaz! Bu sapıklık ve saf kötülüktür. Açıklaması yoktur. En ağır cezayı bunu savunanlar da almalı" diye yazdı.