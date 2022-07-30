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'Ah İstanbul' ile özlem giderdi

'Ah İstanbul' ile özlem giderdi

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Sönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koy'undaki Azka Otel'de sahne aldı.

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Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Sönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koy'undaki Azka Otel'de sahne aldı.

Ağustos ayında Gülşen, Hülya Avşar, Funda Arar, Safiye Soyman-Faik Öztürk ve Özcan Deniz gibi bir çok ünlü sanatçıyı ağırlayacak olan Azka Otel, geçtiğimiz gece Hande Dönmez ile konuklarına müzik ziyafeti sundu. 'Haberin Olsun' şarkısıyla sahneye gelen Dönmez, "Bu gece de beni yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, eminim bir çoğunuz tatil için İstanbul'dan geldiniz. Ben yaklaşık altı aydır buralardayım o yüzden İstanbul'u çok özledim. Yani burnumda tütüyor desem yeridir. Gelin hep birlikte İstanbul'a bir şarkı armağan ederek en azından şarkılarla özlem giderelim" diyerek sevilen sanatçı Sezen Aksu'nun 'Ah İstanbul' şarkısını söylemeye başlayınca konuklardan büyük alkış topladı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan güzel sanatçı, güçlü sesi ve muhteşem performansıyla müzik severlere Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı Koyu'nda unutulmaz bir gece yaşattı. - MUĞLA

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