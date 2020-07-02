Maduro hükümeti, AB Temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etmekten vazgeçti
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Maduro hükümeti, AB Temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etmekten vazgeçti

BUENOS Venezuela'da hükümet, pazartesi aldığı Avrupa Birliği'nin (AB) Venezuela'daki temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etme kararından vazgeçti.

Maduro hükümeti, AB Temsilcisini
02.07.2020 21:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:42

BUENOS Venezuela'da hükümet, pazartesi aldığı Avrupa Birliği'nin (AB) Venezuela'daki temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etme kararından vazgeçti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ve AB'den yapılan ortak yazılı açıklamada, Venezulea Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkileri devam ettirmenin gerekliliği üzerine anlaştığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu yapılan açıklamada, "Venezuela hükümeti, 29 Haziran 2020'de alınan Karakas'taki Avrupa Birliği Heyeti Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'nın 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi kararını geçersiz kılmıştır." ifadesine yer verildi.

Venezuela'da yayın yapan Telesur'a konuşan Arreaza, Pedrosa hakkındaki karara ilişkin, "Bu, AB ile diyaloğun engellenmemesi için Bolivarcı hükümetin bir jestidir ve ülkemizdeki olaylar hakkında çok daha tarafsız bir tavır alması için Avrupa'dan da benzer jestler bekliyoruz." diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, pazartesi, AB Temsilcisi Pedrosa'ya ülkeden ayrılması için 72 saat süre verdiğini duyurmuştu.

Maduro'nun bu hamlesi, AB'nin, aralarında muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in (AN) yeni yönetiminin de olduğu 11 Venezuelalıya yaptırım uygulama kararının ardından gelmiş ve AB'nin duyurduğu yaptırım kararına "Ulusal Meclis'in demokratik işleyişine karşı hareket etmek" gerekçe gösterilmişti.

Tartışmalı Ulusal Meclis Başkanlığı seçimleri

Venezuela'da ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı Ulusal Meclis'de, Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün geniş güvenlik önlemleri altında 5 Ocak'ta başkanlık seçimleri için toplanılmış, muhalifler dahil birçok milletvekilinin girdiği binaya, Guaido ve bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edilmişti.

İktidarın Guaido'yu "şov yapmakla", Guaido'nun ise iktidarı "darbecilik ve meclisi militarize etmekle" suçladığı karışıklıklar devam ederken, muhaliflerin yolsuzlukla itham ettiği milletvekili Luis Parra'nın Ulusal Meclis'de düzenlenen seçimde 81 oyla başkan seçildiği duyurulmuş ve yemin töreni düzenlenmişti.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, mayıs sonunda Parra'nın Ulusal Meclis'in başkanlığını onayladığını duyurmuştu.

Guaido'nun paralel seçimi

Parra'nın başkanlığa seçildiği oylamanın meşru olmadığını öne süren muhalefet Caracas'taki muhalif El Nacional gazetesi merkezinde toplanmış ve paralel oylama yapmıştı.

ABD başta olmak üzere Latin Amerika ve Batı'dan birçok ülkenin tanıdığı seçimde 100 oy aldığı iddia edilen Guaido, muhalifler tarafından yeniden Ulusal Meclis Başkanı ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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