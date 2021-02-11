Macron, Çad'da düzenlenecek "G5 Sahel Zirvesi"ne Kovid-19 nedeniyle gidemeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 15-16 Şubat'ta Çad'ın başkenti Encemine'de düzenlenecek "G5 Sahel Zirvesi"ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gidemeyeceği bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Kovid-19 salgını nedeniyle zirvede bulunamayacağı sadece 2 toplantıya video konferansla katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Macron'un zirve kapsamında 16 Şubat Salı bölgede düzenlenecek "G5 Sahel Müttefikleri Toplantısı'nı da takip edeceği aktarıldı.

G5 Sahel Gücü, Şubat 2014'te kurulmuştu

Zirveye Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer ve Çad'dan oluşan G5 Sahel ülkelerinin liderleri katılıyor. Bu ülkeler tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa da öncülük etmişti.

Bölgedeki terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camiadan da destek veriliyor.

Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların yer alması, çatışmaların önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

G5 Sahel Gücü, Fransa'nın öncülüğünde Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele amacıyla Şubat 2014'te kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru