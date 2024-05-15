Sürücüleri üzen haber! Otoyol ve köprü ücretlerine zam mı geldi? Otoyol ne köprü ücretleri kaç TL oldu?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobiller için geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıktı. 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki otomobil geçişleri ise 419 TL'ye yükseldi. Sürücüleri üzen haber! Otoyol ve köprü ücretlerine zam mı geldi? Otoyol ne köprü ücretleri ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

İSTANBUL'DA 3. KÖPRÜDEN GEÇİŞ 49 TL'YE ÇIKTI

Yeni tarifeye göre İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek otomobiller 24 TL ücret ödeyecek. Özel şirketin işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek otomobiller ise 49 TL ödeme yapacak.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ DAHİL 984 TL OLDU

Yapılan zam sonrası İstanbul Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 TL olurken İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil otomobiller için 984 TL'ye çıktı. Ankara-Niğde Otoyolu kullanım ücreti de 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.

Köprü geçiş ücretlerinde belirlenen yeni tarifeler şu şekilde:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ