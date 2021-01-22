Macaristan Rusya'dan 2 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak
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Macaristan Rusya'dan 2 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

22.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:40
Macaristan Rusya'dan 2 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto Peter, ülkesinin Rusya'dan 2 milyon doz Sputnik V yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alımı konusunda anlaştığını söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto Peter, ülkesinin Rusya'dan 2 milyon doz Sputnik V yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alımı konusunda anlaştığını söyledi.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Rusya ile vardıkları anlaşma kapsamında Kovid-19 aşısının ilk partisinin 30 gün içinde ülkeye ulaşacağını belirtti. 2 milyon doz aşı ile 1 milyon kişinin aşılanacağını ve siparişin tamamının 90 gün içinde Macaristan'a ulaşacağını ifade eden Szijjarto, "Şimdiden başlayarak 30 gün içinde 300 bin kişiyi aşılamaya yetecek kadar aşı ulaşacak. Sonraki 30 günde yarım milyon kişiye, son partide ise 200 bin kişiye yetecek miktarda aşı ulaşacak." dedi.

Szijjarto, Macaristan'ın aşı konusunu siyasi bir mesele olarak görmediğini ve aşı programını hızlandırmak için çabaladığını söyledi.

Macaristan'ın Rusya ile 26 yıllık doğal gaz tedariki sözleşmesinin de ekimde biteceğini aktaran Szijjarto, gaz tedarikinin devamı konusunda Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile siyasi anlaşma imzaladıklarını kaydetti.

Macaristan AB'yi aşı tedarikinde yavaş hareket etmekle suçluyor

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, dün düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Kovid-19 aşısı tedariki konusunda çok yavaş hareket ettiğini, bu yüzden hükümetin aşı için Çin ve Rusya ile görüştüğünü söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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