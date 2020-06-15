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Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, vatandaşı olan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
15.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:23

Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, vatandaşı olan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı, Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Daha güçlü sahalara döneceğinden eminim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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