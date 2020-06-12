Lübnan'da dolardaki ani yükseliş halkı sokağa döktü
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Lübnan'da dolardaki ani yükseliş halkı sokağa döktü

Lübnan'da ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi üzerine halk sokağa döküldü.

12.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:52

Lübnan'da ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi üzerine halk sokağa döküldü.

Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Trablusşam, güneydeki Sayda ve Sur ile diğer birçok bölgede, akşam saatlerinden itibaren sokaklara dökülen yüzlerce Lübnanlı, lastik ve çöp konteynerleri yakarak yolları trafiğe kapattı.

Doların son iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin Lübnan lirasının üzerine çıktığına ve artan işsizlik ile hayat pahalılığına dikkati çeken protestocular, bu durumdan sorumlu tuttukları hükümet ve Merkez Bankası aleyhinde sloganlar attı.

Öfkeli protestocuların eylemleri, ordu ve emniyetin yoğun güvenlik önlemleri altında "devrim" sloganları eşliğinde devam ediyor.

Merkez Bankası'ndan açıklama

Halkın sokağa dökülmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Lübnan lirasının ABD doları karşısındaki değer kaybının sosyal medyada abartılı şekilde gösterildiğini belirtti.

Ülkede faaliyet gösteren tüm döviz işletmelerinin, Merkez Bankası'ndan bir Amerikan dolarını 3 bin 850 Lübnan lirasına alabileceklerini ve bunun daha sonra aşamalı olarak 3 bin 200 Lübnan lirasına kadar gerileyeceğini aktaran Selame, ruhsatlı işletmelerin Merkez Bankası'na döviz ihtiyacının gerekçesini belirtmesi halinde 48 saat içinde bu işletmelere havale yapılacağını kaydetti.

Selame, ruhsatı olmadan döviz alışverişi yapanlar hakkında ise yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş bulunuyor.

Birkaç aydan bu yana yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç aydan beri karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Lübnan'da dolardaki ani yükseliş halkı sokağa döktü

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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