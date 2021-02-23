Lübnan'da bazı milletvekillerinin ayrıcalıklı olarak Kovid-19 aşısı yaptırdığı iddiaları tartışılıyor

Lübnan'da bazı milletvekillerin, Ulusal Aşı Komitesinin onayını almadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmaları tartışmaya sebep oldu.

Lübnan'da bazı milletvekillerin, Ulusal Aşı Komitesinin onayını almadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmaları tartışmaya sebep oldu.

Lübnan Kovid-19 Ulusal Aşı Komitesi Başkanı Abdurrahman el-Bizri, bazı milletvekillerinin Komitenin onayını almaksızın aşı yaptırmaları üzerine Sayda kentindeki evinde bir basın toplantısı düzenledi.

"Bir grup insana ayrımcılık yapma girişimi olan bu ihlale karşı susmamız mümkün değil." diyen Bizri, bu durum karşısında istifa etmek istediğini ancak Komite üyelerinin kendisini bu karardan vazgeçirdiğini belirtti.

Söz konusu ihlalin, Dünya Bankası tarafından kayıt altına alındığını ve birtakım adımlar atabileceğini dile getiren Bizri, yarın Ulusal Aşı Komitesi üyelerini toplantıya çağırdığını söyledi.

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, Lübnan'da milletvekillerinin aşı olmasına dair sosyal medyada paylaşılan bir eleştiri üzerine, "Dünya Bankası, ihlalin teyit edilmesi halinde aşıları finanse etmeyi durdurabilir." ifadesini kullandı.

Kumar Jha, tüm Lübnanlılara hitaben herkesin Kovid-19 Ulusal Aşı Komitesinin belirlediği program doğrultusunda elektronik sistemden kayıtlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

16 milletvekili aşı oldu

Tartışmalar üzerine Lübnan Meclisi Genel Sekreteri Adnan Dahir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar toplam 16 milletvekilinin aşı yaptırdığını söyledi.

Bugüne kadar aşı olan vekillerin hepsinin yaşları itibarıyla sıraları gelmiş ve elektronik sistemde kayıtlarının yapıldığını dile getiren Dahir, söz konusu milletvekillerinin tümünün Sağlık Bakanlığı ve Lübnan Kızılhaç Örgütü ekipleri eşliğinde aşılarını yaptırdığını ifade etti.

Lübnan'da 14 Şubat'tan itibaren başlayan Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları kapsamında ilk aşıların sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü kişilere yapılacağı duyurulmuştu.

Dünya Bankası, 21 Ocak'ta Lübnan'daki Kovid-19 aşıları için 34 milyon dolar tahsis ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi