LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir, Kayseri ve Samsun'da eş zamanlı olarak 'sessiz etkinlik' hareketini hayata geçirdi.

ANTALYA (DHA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ( Lösev ) gönüllüleri Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir, Kayseri ve Samsun'da eş zamanlı olarak 'sessiz etkinlik' hareketini hayata geçirdi. Ayrıca, LÖSEV öncülüğünde birçok tarihi bina ve sembol, 'Altın Sarısı ile Dünyayı Aydınlat' etkinliğine de destek verdi.

Değişen ve artık bir sorundan çok kriz haline gelen iklim olaylarının kanser vakalarının artmasına büyük etki ettiğini belirten LÖSEV gönüllüleri kanser ve çevre bilincinin bir bütün olduğunu vurgulamak üzere geçen gün 9 ilde bir araya geldi.

Sağlıklı bir yaşam alanının önemine, kanserden kurtarılmış sağlıklı bir geleceğe dikkat çekilen etkinlikte gönüllüler ellerinde, 'doğa en büyük gönüllümüz' yazan dövizler taşıdı. Aktivistlerin 'sessiz isyanı' drone kameralar ile havadan da kayıt altına alındı.

TÜRKİYE'DE HER YIL 8 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KANSER TANISI ALIYOR

'Bir hayat daha yok' başlıklı bir bildiri yayımlayan gönüllüler, iklim krizi sebebiyle yaşanan afetlerin kanser artışındaki etkisine dikkat çekti. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada her yıl 0-19 yaş aralığındaki 400 binden fazla çocuk ve ergen, Türkiye'de ise her yıl 8 binden fazla çocuk kanser tanısı alıyor. Pandemi sırasında bile, çocukluk çağı kanserleri, dünyadaki çocuklar için hastalık kaynaklı ölümlerin bir numaralı nedeni olmaya devam ediyor. Yetişkinler için ortalama kanser teşhis yaşının 66, çocuklar için ortalama tanı yaşı ise 6. Artık bir sorundan çok kriz haline gelen iklim olaylarının kanser vakalarının artmasına etkisi büyük. Doğanın sağlık için önemini vurgularken gönüllülerle birlikte sağlıklı yaşam adına adımlar atarak, bizlere düşen en büyük görevin gelecek kuşaklara yaşanılabilir, kansersiz bir dünya bırakmak olduğunun altını çizmek isteriz."

'ALTIN SARISI AYDINLATMA HAREKETİ'

Bu yıl Türkiye'de ilk defa LÖSEV öncülüğünde başlatılan Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Kampanyası faaliyetleri kapsamında 'dünyayı altın sarısı rengiyle aydınlat hareketi' de faaliyete geçti. Gücün, cesaretin, dayanıklılığın ve çocukluk çağı kanserinin sembolik rengi olan altın sarısı 20-26 Eylül tarihlerinde Ankara, İzmir ve Antalya'nın önemli sembol yapılarını Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalığı için aydınlattı ve altın kurdele motifiyle görsel bir şölene dönüştü.

Ankara, Antalya, İzmir'de önemli kurumların binaları aydınlatma hareketine katılan yapılar arasında yer aldı.


LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi

LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi

LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi

LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi

LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi

LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi

LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

 Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

 Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu

Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Muslera Bülent Uygun Mario Balotelli Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Topal Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: LÖSEV'den kanserle mücadelede 9 ilde 'sessiz etkinlik' hareketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 13:57:28. #1.11#