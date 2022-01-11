LÖSEV'den AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyaret

SAMSUN (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı ( Lösev ) Samsun Koordinatörü Muzaffer Gündüz ve İl Sorumlusu Ayça Kalelioğlu, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gündüz ve Kalelioğlu, AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'a ziyarette bulundu.

Sansar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gündüz ve Kalelioğlu ise Sansar'a LÖSEV'in yayınlarından hediye etti.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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