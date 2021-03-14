Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti
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Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

14.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:45

- Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti Paranın sahibi Yıldız: "Helal süt emmiş" Mersin'in Tarsus ilçesinde lokanta sahibi, müşterisinin yemek yedikten sonra poşet içinde unuttuğu 37 bin TL'yi sahibine teslim etti.

- Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

Paranın sahibi Yıldız: "Helal süt emmiş"

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde lokanta sahibi, müşterisinin yemek yedikten sonra poşet içinde unuttuğu 37 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Kadelli Mahallesi'nde Samet Pan'a ait lokantaya dün gelip yemek yiyen bir kişi, ayrılırken içerisinde 37 bin TL bulunan poşeti unuttu. Masanın altındaki poşeti bulan Pan, durumu muhtar Bedrettin Kurt ve jandarma ekiplerine haber verdi. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parayı unutan kişinin Tahsin Yıldız olduğunu belirledi. Yıldız'a telefonla ulaşan ekipler, lokantaya gelmesini sağladı. Samet Pan, ticaret yapmak için Burdur'dan Tarsus'a geldiği öğrenilen Yıldız'a parasını teslim etti. Pan'a teşekkür eden Yıldız, "Allah razı olsun, annesi ve babası helal süt emmiş biri olarak yetiştirmiş. Gurur duyduk evlatlarınla" dedi.

Muhtar Kurt da bu davranışından dolayı esnafından gurur duyduğunu belirterek, Pan'ı tebrik etti.

Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti
Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti
Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti
Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN

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