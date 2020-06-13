Lille, Nico Gaitan ile yollarını ayırdı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Arjantinli oyuncu Nico Gaitan ile yollarını ayırdı.
13.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:40
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Arjantinli oyuncu Nico Gaitan ile yollarını ayırdı.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, devre arasında takıma katılan Gaitan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanılmadığı kaydedildi.
Lille formasıyla 4 maçta oyuna sonradan dahil olan Gaitan, kariyerinde Chicago Fire, Dalian Yifang, Atletico Madrid, Benfica ve Boca Juniors takımlarında forma giymişti.
Kaynak: AA