Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig 2022 sezonu ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig Fikstür!

Yapılan kura çekiminin ardından Süper Lig ilk yarı fikstürü açıklandı. İlk yarı fikstürünün açıklanmasının ardından ise gözler Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihine çevrildi. Bu bağlamda birçok futbol sever Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili "Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Ligler ne zaman başlıyor? Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman? Süper Lig ilk yarı fikstürleri!" soruların cevaplarını aratmakta.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk yarı fikstürünün açıklanmasının ardından gözler Süper Lig'in başlayacağı tarihe çevrildi. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir gibi Süper Lig Kupasını müzesine götürmüş ve bu yıl tekrar kupayı evlerine götürmek isteyeceği takımların taraftarları başta olmak üzere birçok futbol severin merak ettiği Süper Lig'in başlangıç tarihi internette en çok aratılan konuların arasında yer almakta. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi ve ilk yarı fikstürkerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR TOTO SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spot Toto Süper Lig karşılaşmaları bir aksilik ya da salgın sürecinin mani olmaması halinde 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.

TFF 1. LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Tıpkı Spor Toto Süper Lig gibi geçtiğimiz yıl büyük mücadeleye sahne olan TFF 1. Lig'in başlangıç tarihi de en çok merak edilen konuların arasında yer almakta. TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI HANGİLERİ?

4. hafta: Trabzonspor- Galatasaray

5.hafta: Altay-Göztepe

9. hafta: Trabzonspor- Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş -Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

SPOR TOTO SÜPER LİG İLK YARI FİKSTÜRLERİ!

İlk yarı fikstürü kura çekiminin ardından Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir kulüpleri sosyal medya hesaplarından ilk yarı fikstürlerini paylaştı. Yapılan paylaşımlar ve İlk yarı fikstürleri şu şekilde;

BEŞİKTAŞ

GALATASARAY

FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?



Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU LİG FİKSTÜRÜ

1. HAFTA

Giresunspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

2. HAFTA

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir

Göztepe-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Giresunspor

Kayserispor-Adana Demirspor

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

Trabzonspor-Sivasspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Gaziantep-Beşiktaş

Alanyaspor-Altay

3. HAFTA

Medipol Başakşehir-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Alanyaspor

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor

Giresunspor-Trabzonspor

Altay-Fenerbahçe

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Galatasaray

Yeni Malatyaspor-Gaziantep

Sivasspor-Göztepe

4. HAFTA

Göztepe-Medipol Başakşehir

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Galatasaray

Alanyaspor-Giresunspor

İttifak Holding Konyaspor-Altay

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

Kayserispor-Kasımpaşa

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

5. HAFTA

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş

Atakaş Hatayspor-Kayserispor

Galatasaray-Alanyaspor

Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

Kasımpaşa-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

Sivasspor-Gaziantep

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Altay-Göztepe

6. HAFTA

Gaziantep-Medipol Başakşehir

Kayserispor-Galatasaray

Beşiktaş-Adana Demirspor

Fenerbahçe-Giresunspor

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor

Çaykur Rizespor-Altay

Göztepe-Atakaş Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Sivasspor

7. HAFTA

Altay-Beşiktaş

Giresunspor-Kayserispor

Trabzonspor-Alanyaspor

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe

Sivasspor-Fatih Karagümrük

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

Galatasaray-Göztepe

Adana Demirspor-Gaziantep

Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

8. HAFTA

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor-Galatasaray

Göztepe-Giresunspor

Gaziantep-Altay

Kayserispor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor

İttifak Holding Konyaspor-Alanyaspor

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Beşiktaş-Sivasspor

Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor

9. HAFTA

Medipol Başakşehir-Beşiktaş

Alanyaspor-Kayserispor

Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor

Trabzonspor-Fenerbahçe

Altay-Fatih Karagümrük

Atakaş Hatayspor-Gaziantep

Giresunspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Göztepe

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor

10. HAFTA

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir

Gaziantep-Giresunspor

Beşiktaş-Galatasaray

Sivasspor-Adana Demirspor

Göztepe-Trabzonspor

Fenerbahçe-Alanyaspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Altay

Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor

İttifak Holding Konyaspor-Kayserispor

11. HAFTA

Altay-Sivasspor

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş

Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe

Kayserispor-Fatih Karagümrük

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Alanyaspor-Göztepe

Galatasaray-Gaziantep

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

12. HAFTA

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

Fatih Karagümrük-Galatasaray

Sivasspor-Giresunspor

Beşiktaş-Trabzonspor

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor

Fenerbahçe-Kayserispor

Gaziantep-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Alanyaspor

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor-Altay

13. HAFTA

Alanyaspor-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Sivasspor

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray-Fenerbahçe

Altay-Adana Demirspor

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor

Kayserispor-Göztepe

Trabzonspor-Gaziantep

Giresunspor-Yeni Malatyaspor

14. HAFTA

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Giresunspor

Göztepe-Fenerbahçe

Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Gaziantep-İttifak Holding Konyaspor

Çaykur Rizespor-Kayserispor

Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor

Adana Demirspor-Kasımpaşa

Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir-Altay

15. HAFTA

Kasımpaşa-Beşiktaş

Alanyaspor-Sivasspor

Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray-Altay

Trabzonspor-Adana Demirspor

Giresunspor-Fatih Karagümrük

İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Gaziantep

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir

16. HAFTA

Çaykur Rizespor-Göztepe

Sivasspor-Galatasaray

Adana Demirspor-Giresunspor

Gaziantep-Fenerbahçe

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

Beşiktaş- Kayserispor

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Altay-Atakaş Hatayspor

17. HAFTA

Kasımpaşa-Sivasspor

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor

Giresunspor-Altay

Fenerbahçe-Beşiktaş

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Adana Demirspor

Göztepe-Fatih Karagümrük

Kayserispor-Gaziantep

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor

18. HAFTA

Beşiktaş-Göztepe

Sivasspor-Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir-Giresunspor

Adana Demirspor-Galatasaray

Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor

Altay-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor-Kayserispor

Gaziantep-Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

19. HAFTA

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

Kasımpaşa-Altay

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Kayserispor-Sivasspor

Giresunspor-Atakaş Hatayspor

Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Gaziantep

Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor