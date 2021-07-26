Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig 2022 sezonu ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig Fikstür!
Yapılan kura çekiminin ardından Süper Lig ilk yarı fikstürü açıklandı. İlk yarı fikstürünün açıklanmasının ardından ise gözler Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihine çevrildi. Bu bağlamda birçok futbol sever Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili "Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Ligler ne zaman başlıyor? Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman? Süper Lig ilk yarı fikstürleri!" soruların cevaplarını aratmakta.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk yarı fikstürünün açıklanmasının ardından gözler Süper Lig'in başlayacağı tarihe çevrildi. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir gibi Süper Lig Kupasını müzesine götürmüş ve bu yıl tekrar kupayı evlerine götürmek isteyeceği takımların taraftarları başta olmak üzere birçok futbol severin merak ettiği Süper Lig'in başlangıç tarihi internette en çok aratılan konuların arasında yer almakta. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi ve ilk yarı fikstürkerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SPOR TOTO SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Spor Toto Süper Lig yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spot Toto Süper Lig karşılaşmaları bir aksilik ya da salgın sürecinin mani olmaması halinde 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.
TFF 1. LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tıpkı Spor Toto Süper Lig gibi geçtiğimiz yıl büyük mücadeleye sahne olan TFF 1. Lig'in başlangıç tarihi de en çok merak edilen konuların arasında yer almakta. TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI HANGİLERİ?
4. hafta: Trabzonspor- Galatasaray
5.hafta: Altay-Göztepe
9. hafta: Trabzonspor- Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş -Galatasaray
12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
SPOR TOTO SÜPER LİG İLK YARI FİKSTÜRLERİ!
İlk yarı fikstürü kura çekiminin ardından Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir kulüpleri sosyal medya hesaplarından ilk yarı fikstürlerini paylaştı. Yapılan paylaşımlar ve İlk yarı fikstürleri şu şekilde;
BEŞİKTAŞ
GALATASARAY
FENERBAHÇE
BAŞAKŞEHİR
SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?
Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.
İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU LİG FİKSTÜRÜ
1. HAFTA
Giresunspor-Galatasaray
Fatih Karagümrük-Gaziantep
Beşiktaş- Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
2. HAFTA
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
Göztepe-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük
Kasımpaşa-Giresunspor
Kayserispor-Adana Demirspor
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
Trabzonspor-Sivasspor
Galatasaray-Atakaş Hatayspor
Gaziantep-Beşiktaş
Alanyaspor-Altay
3. HAFTA
Medipol Başakşehir-Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Alanyaspor
Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor
Giresunspor-Trabzonspor
Altay-Fenerbahçe
Beşiktaş-Fatih Karagümrük
Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Galatasaray
Yeni Malatyaspor-Gaziantep
Sivasspor-Göztepe
4. HAFTA
Göztepe-Medipol Başakşehir
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Trabzonspor-Galatasaray
Alanyaspor-Giresunspor
İttifak Holding Konyaspor-Altay
Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
Kayserispor-Kasımpaşa
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
5. HAFTA
Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş
Atakaş Hatayspor-Kayserispor
Galatasaray-Alanyaspor
Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
Kasımpaşa-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
Sivasspor-Gaziantep
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
Altay-Göztepe
6. HAFTA
Gaziantep-Medipol Başakşehir
Kayserispor-Galatasaray
Beşiktaş-Adana Demirspor
Fenerbahçe-Giresunspor
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor
Çaykur Rizespor-Altay
Göztepe-Atakaş Hatayspor
Yeni Malatyaspor-Sivasspor
7. HAFTA
Altay-Beşiktaş
Giresunspor-Kayserispor
Trabzonspor-Alanyaspor
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe
Sivasspor-Fatih Karagümrük
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
Galatasaray-Göztepe
Adana Demirspor-Gaziantep
Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
8. HAFTA
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir
Çaykur Rizespor-Galatasaray
Göztepe-Giresunspor
Gaziantep-Altay
Kayserispor-Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor
İttifak Holding Konyaspor-Alanyaspor
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Beşiktaş-Sivasspor
Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor
9. HAFTA
Medipol Başakşehir-Beşiktaş
Alanyaspor-Kayserispor
Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor
Trabzonspor-Fenerbahçe
Altay-Fatih Karagümrük
Atakaş Hatayspor-Gaziantep
Giresunspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Göztepe
Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor
10. HAFTA
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir
Gaziantep-Giresunspor
Beşiktaş-Galatasaray
Sivasspor-Adana Demirspor
Göztepe-Trabzonspor
Fenerbahçe-Alanyaspor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Altay
Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor
İttifak Holding Konyaspor-Kayserispor
11. HAFTA
Altay-Sivasspor
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş
Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe
Kayserispor-Fatih Karagümrük
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Alanyaspor-Göztepe
Galatasaray-Gaziantep
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor
12. HAFTA
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Sivasspor-Giresunspor
Beşiktaş-Trabzonspor
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor
Fenerbahçe-Kayserispor
Gaziantep-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Alanyaspor
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor
Fraport TAV Antalyaspor-Altay
13. HAFTA
Alanyaspor-Beşiktaş
Medipol Başakşehir-Sivasspor
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-Fenerbahçe
Altay-Adana Demirspor
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor
Kayserispor-Göztepe
Trabzonspor-Gaziantep
Giresunspor-Yeni Malatyaspor
14. HAFTA
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Beşiktaş-Giresunspor
Göztepe-Fenerbahçe
Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Gaziantep-İttifak Holding Konyaspor
Çaykur Rizespor-Kayserispor
Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor
Adana Demirspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Atakaş Hatayspor
Medipol Başakşehir-Altay
15. HAFTA
Kasımpaşa-Beşiktaş
Alanyaspor-Sivasspor
Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-Altay
Trabzonspor-Adana Demirspor
Giresunspor-Fatih Karagümrük
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor
Göztepe-Gaziantep
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir
16. HAFTA
Çaykur Rizespor-Göztepe
Sivasspor-Galatasaray
Adana Demirspor-Giresunspor
Gaziantep-Fenerbahçe
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
Beşiktaş- Kayserispor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor
Altay-Atakaş Hatayspor
17. HAFTA
Kasımpaşa-Sivasspor
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
Giresunspor-Altay
Fenerbahçe-Beşiktaş
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
Alanyaspor-Adana Demirspor
Göztepe-Fatih Karagümrük
Kayserispor-Gaziantep
Galatasaray-Medipol Başakşehir
Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor
18. HAFTA
Beşiktaş-Göztepe
Sivasspor-Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir-Giresunspor
Adana Demirspor-Galatasaray
Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor
Altay-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor-Kayserispor
Gaziantep-Alanyaspor
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa
19. HAFTA
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
Kasımpaşa-Altay
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş
Kayserispor-Sivasspor
Giresunspor-Atakaş Hatayspor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük
Göztepe-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Gaziantep
Trabzonspor-Medipol Başakşehir
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor