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Lider Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

29.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:56
Lider Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında 'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


Sakatlığı bulunan oyunculardan Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, Barış Yardımcı salonda çalıştı.

Lider Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, yarın saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak, maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Kaynak: AA
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