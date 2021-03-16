Lider Bucaspor 1928 deplasmanda terleyecek
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Lider Bucaspor 1928 deplasmanda terleyecek

16.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:35
Lider Bucaspor 1928 deplasmanda terleyecek

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde 1877 Alemdağspor'u 2-0 yenerek Diyarbekirspor'dan liderliği tekrar devralan Bucaspor 1928, yarın Artvin Hopaspor deplasmanına çıkacak.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde 1877 Alemdağspor'u 2-0 yenerek Diyarbekirspor'dan liderliği tekrar devralan Bucaspor 1928, yarın Artvin Hopaspor deplasmanına çıkacak. Hopa İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Tunç Özdemir düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Berke forma giyemeyecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Şampiyonluk yolunda liderliği sürdüreceklerini belirten Balcıoğlu, "Şampiyonluk yolunda tüm ipler bizim elimizde. Hopa'da kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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