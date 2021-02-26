Lice'de gençler için etkinlik düzenlendi
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Lice'de gençler için etkinlik düzenlendi

26.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:43
Lice'de gençler için etkinlik düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Lice ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Lice ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlik merkezlerine ulaşamayan, faaliyetleri konusunda bilgisi olmayan, merkezlerin faaliyetlere katılmamış ve imkanlarından yararlanmak isteyen Liceli gençler "'Merkezim Her Yerde" projesi ile bir araya geldi.

Proje bağlamında mini golf, basketbol, dart, okçuluk, resim, akıl ve zeka oyunları gibi etkinliklerinin yanı sıra müzik dinletisi gibi faaliyetlerle gençlere yönelik çalışmalar yapıldı.

Etkinliğe Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal, Lice Gençlik ve Spor Müdürü Vahap Battal ile eğitmenler de katıldı.

Etkinliğe katılan gençler, duydukları memnuniyet dile getirerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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