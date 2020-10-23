Libya'daki 2 büyük petrol limanında mücbir sebepler kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya'daki 2 büyük petrol limanında mücbir sebepler kaldırıldı

23.10.2020 23:02 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:07
Libya'daki 2 büyük petrol limanında mücbir sebepler kaldırıldı

Libya'daki National Oil Corporation (NOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük petrol limanlarından ikisinde mücbir sebep durumunun kaldırıldığı duyuruldu.

Libya'daki National Oil Corporation (NOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük petrol limanlarından ikisinde mücbir sebep durumunun kaldırıldığı duyuruldu.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı National Oil Corporation (NOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük petrol limanlarından ikisinde mücbir sebep durumunun kaldırıldığı duyuruldu. NOC, üretim seviyesinin iki hafta içinde günde 800 bin varil, dört hafta içerisinde ise günde 1 milyon varil ham petrole ulaşmasının planlandığını aktardı.

Libya'da ekonominin büyük kısmı petrol gelirlerine bağlı bulunuyor, yeraltı kaynaklarının büyük kısmı ise Darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin elindeki doğu bölgelerinde yer alıyor.

Öte yandan NOC, 11 Ekim'de ülkenin en büyük petrol sahası olan Sharara petrol sahasındaki mücbir sebep durumunun kaldırıldığını duyurmuştu. Libya'daki petrol blokajı nedeni ile günlük ham petrol üretimini 1,2 milyondan 100 bin varile düşmüştü. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Şentop Engin Yıldırım Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Didem Soydan Birkan Sokullu
Spor Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya'daki 2 büyük petrol limanında mücbir sebepler kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 23:10:04. #1.14#
title