Leipzig deplasmanda Hertha Berlin engelini rahat geçti
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Leipzig deplasmanda Hertha Berlin engelini rahat geçti

21.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:48
Leipzig deplasmanda Hertha Berlin engelini rahat geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig deplasmanda Hertha Berlin'i 3-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig deplasmanda Hertha Berlin'i 3-0 yendi.

Leipzig Bundesliga'nın 22. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Hertha Berlin'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 28.dakikada Marcel Sabitzer'in attığı golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Leipzig, 71. dakikada Nordi Mukiele ve 84. dakikada Willi Orban ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Leipzig puanını 47 çıkartarak lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Gündüz oynanan diğer maçta ise Augsburg sahasında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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