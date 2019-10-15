Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde 10'uncu yıl konseri

15.10.2019 23:06

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 10'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da konser düzenlendi.

Lefkoşa YEE'nin organize ettiği, ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek'in verdiği konsere, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Lefkoşa YEE Müdürü Hüseyin Şahin ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinlik, YEE'nin tanıtımı ve vizyonunu içeren bir film gösterimiyle başladı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Büyükelçi Başçeri, her ne kadar müzik ziyafetiyle gönül ve ruhlarını tazeleyecek olsalar da akıllarının Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Mehmetçiklerle olduğunu dile getirdi.

Başçeri, "Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Allah Türk ordusunun askerlerinin ayaklarını taşa değdirmesin." dedi.

Ali Murat Başçeri, YEE'nin, Türkiye ve Anadolu'nun kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak için bundan 10 yıl önce faaliyete geçtiğini, Lefkoşa'da ise 2014'te bir kültür merkezi açtığını söyledi.

"Yunus Emre toplumsal barışın sembolü"

Başçeri, Lefkoşa YEE'nin kurulduğu tarihten bu yana Büyükelçiliğin bir kültür müşavirliği gibi faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"YEE'nin varlığı, Büyükelçiliğimizin yaptığı birçok çalışmanın kolaylaştırılması için önemliydi. Yunus Emre, Anadolunun çok kıymetli bir değeriydi. İnsan sevgisinin, insani değerlerin ve toplumsal barışın sembolüdür. Bu sembolü ismiyle YEE'de kültürel diplomasimizin bir yüzü olarak dünyada hepimizi gururlandırıyor. YEE'nin Türk kültürünü ve kültürel mirasını tanıtmak için sarf ettikleri çabalarla yabancı insanlarda oluşan Türkiye aşkını görmekten mutluluk duyuyoruz."

Lefkoşa YEE'nun, sadece Lefkoşa'da değil, Ada'nın her tarafında eğitim görmekte olan öğrencilere hitap ettiğini kaydeden Başçeri, buranın Türkiye ve KKTC dışından gelen öğrencilerin toplanma merkezi gibi olduğunu söyledi.

Büyükelçi Başçeri, 2014'ten bu yana Lefkoşa YEE Müdürlüğü görevini yürüten ve kısa bir süre sonra görevi devredecek olan Şahin'e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Bağlama, ney, darbuka, zurna, bendir ve def gibi enstrümanları icra eden Tekbilek ile aynı sahneyi paylaştığı sanatçılar Mehmet Bahadır Şener (kanun) ve Murat Tekbilek (davul veperküsyon), İtalyan Federico Ferrandina (gitar), Yunan sanatçılar Ioannis Dimitriadis (klavye), Christos Lampropoulos (ses) ve İsrailli sanatçı Shlomo Deshet (bateri) gecede katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Etkinlik, verilen kokteyl ile son buldu.

Kaynak: AA