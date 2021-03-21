LCS 2021 Bahar Mevsimi'nin en iyi beşlileri açıklandı
İşte LCS'in en değerli takımı
LCS'te mevsim finallerine gidilirken normal sezonun en iyi beşlileri duyuruldu. Sezon başında Perkz, Alphari ve SwordArt gibi transferlerle dikkat çeken NA bölgesi,EU ile arasındaki farkı kapatmak istiyor.
En iyi birinci takım:
Top- TL Alphari
Jungle- C9 Blaber
Mid- C9 Perkz
Bot- C9 Zven
Support- TL CoreJJ
İkinci takım:
Top- EG Impact
Jungle- TL Santorin
Mid- TSM PowerOfEvil
Bot- DIG Neo
Support- C9 Vulkan
Üçüncü takım:
Top- TSM Huni
Jungle- DIG Dardoch
Mid- TL Jensen
Bot- 100T FBI
Support- TSM SwordArt
sezon ödülleri yayın ekibi, üçüncü parti medya ve profesyonel takımların oyları doğrultusunda dağıtılıyor. Sezonun koç ekibi 26 Mart'ta, en değerli oyuncusu ise 9 Nisan'da açıklanacak.
Kaynak: Playerbros