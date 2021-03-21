LCS 2021 Bahar Mevsimi'nin en iyi beşlileri açıklandı
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LCS 2021 Bahar Mevsimi'nin en iyi beşlileri açıklandı

21.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:32
LCS 2021 Bahar Mevsimi'nin en iyi beşlileri açıklandı

İşte LCS'in en değerli takımı

LCS'te mevsim finallerine gidilirken normal sezonun en iyi beşlileri duyuruldu. Sezon başında Perkz, Alphari ve SwordArt gibi transferlerle dikkat çeken NA bölgesi,EU ile arasındaki farkı kapatmak istiyor.

En iyi birinci takım:

Top- TL Alphari

Jungle- C9 Blaber

Mid- C9 Perkz

Bot- C9 Zven

Support- TL CoreJJ

İkinci takım:

Top- EG Impact

Jungle- TL Santorin

Mid- TSM PowerOfEvil

Bot- DIG Neo

Support- C9 Vulkan

Üçüncü takım:

Top- TSM Huni

Jungle- DIG Dardoch

Mid- TL Jensen

Bot- 100T FBI

Support- TSM SwordArt

sezon ödülleri yayın ekibi, üçüncü parti medya ve profesyonel takımların oyları doğrultusunda dağıtılıyor. Sezonun koç ekibi 26 Mart'ta, en değerli oyuncusu ise 9 Nisan'da açıklanacak.

Kaynak: Playerbros

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