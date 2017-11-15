KYK burs sonuçları neden açıklanmıyor? KYK burs sonuçları tarihi belli mi? Üniversite öğrencilerine Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl verilen burs ve kredi için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı. Yüz binlerce üniversite öğrencisinin başvuru yaptığı KYK bursu için sonuçlar büyük heyecanla bekleniyor. Sonuçların uzun bir zamandır açıklanmamasıyla birlikte öğrenciler de "KYK burs sonuçları neden açıklanmıyor?" diye araştırmaya başladı. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları tarihi belli oldu mu?

Üniversitede okuyan öğrencilere verilen KYK burs ve kredisi için başvurular alınmış ve değerlendirme aşamasına geçilmişti. Uzunca bir süredir açıklanmayan KYK burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanmaması ile öğrenciler de internet üzerinde "KYK burs sonuçları neden açıklanmıyor?" ve "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. Peki KYK burs sonuçları için tarih belli mi? Burs sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte konuyla ilgili detaylar.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından başvuruları başlayan KYK bursu için geçtiğimiz günlerde başvurular tamamlanmış ve artık sonuçların açıklanması için değerlendirme aşaması başlamıştı.

KYK burs sonuçları için büyük heyecanla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılacak açıklamayı bekleyen üniversite öğrencileri, büyük heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İnternet üzerinde de "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "KYK burs sonuçları tarihi" aramasını yapan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor.