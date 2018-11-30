Kvkk Uyum Sürecinden Geçmiş Olmak Ceza Almamayı Sağlar Mı?

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

KVKK uyum sürecinden geçmiş olmanın, kurumları ceza almaktan kurtarmadığının altını çizen Dülger, şöyle devam etti: "Çünkü sizin uyum sürecinden geçmiş olmanız size herhangi bir garanti sağlamıyor. Ama uyum sürecinden geçmiş olmamak tabi ki sizin ceza alacağınızı garanti haline getiriyor. Dolayısıyla bu süreçten kaçış yok ve tüm kurumların uyması mecburi."