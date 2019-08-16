Kuzey Irak'a hava harekatı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

16.08.2019 13:50
Kuzey Irak'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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