Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan... Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.

Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek. Kaynak: AA