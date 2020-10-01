Kuveyt Emiri için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, merhum Kuveyt Emiri Sabah için Mescid-i Aksa'da öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındığı belirtildi.

Şeyh Sabah'ın Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ilişkin duruşunun Kudüs ve Filistin halkının hafızasında derin izler bıraktığı vurgulanan açıklamada, kılınan gıyabi cenaze namazının Kuveyt halkına taziye mesajı taşıdığı aktarıldı.

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Müdürü Şeyh Azzam el-Hatip de Arap ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Harem-i Şerif'te kılınan gıyabi cenaze namazında, Kudüs uleması ve kutsal şehrin önde gelin isimleri de hazır bulundu.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül Salı günü 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat