Kütahya'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü
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Kütahya'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü

Kütahya'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü Kütahya'da orman yangını Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki bölgede orman yangını 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

20.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:34

Kütahya'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü

KÜTAHYA - Kütahya'da orman yangını Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki bölgede orman yangını 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Çat köyü yakınlarındaki yangının 250 personel ve yöre halkının müdahalesi ile söndürüldüğünü ifade etti.

Keskin, "Yangın söndürme çalışmalarında 1 helikopter, 22 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer, 4 greyder, 4 treyder ve 22 hizmet aracı kullanıldı. Yangın yaklaşık 50 hektarlık karaçak ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor" dedi.

Keskin, yangının çıkış sebebiyle alakalı çalışmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kütahya'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: İHA

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