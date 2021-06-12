Kütahya'da pedallar Filistin için döndü
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Kütahya'da pedallar Filistin için döndü

Kütahya'da pedallar Filistin için döndü
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da Hayrat Vakfı ve Gençlik Merkezi işbirliğinde 100'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistin'e olan saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi.

Kütahya'da Hayrat Vakfı ve Gençlik Merkezi işbirliğinde 100'ün üzerinde bisikletli, İsrail'in Filistin'e olan saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi.

Hayrat Vakfı Kütahya Şubesine bağlı Genç Hayrat birimince organize edilen ve Sancak Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Kütahya Gençlik Merkezi Müdürlüğünün destekleriyle "Gençler Filistin için Pedal Çeviriyor" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Zafer Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne kadar pedal çevirdi.

Filistin ve Türk bayrağı taşıyan grup adına açıklama yapan birim başkanı Muhammed Salih Yatman, bilinçli bir Müslüman'ın, insaflı bir insanın haksızlıklar karşısında susmaması gerektiğini söyledi.

Duyarlı gençler olarak Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini dile getiren Yatman, şunları kaydetti:

"İşgalci Israil'in başlatıp düzenlemiş olduğu son saldırılarda onlarca masum çocuk şehit edildi. Toplamda 134 suçsuz sivil canice katledildi. Kutsal Mescid-i Aksa'da düzenledikleri saldırılarda 31'i çocuk, 20'si kadın 122 sivil ibadethanede ibadet ettikleri esnada katledildiler. Eğer oradaki mazlum ve masum insanlara, Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmazsak kendimize nasıl hakiki bir Müslüman ya da insan diyebiliriz ki. Bu yaşananlara tepki göstermek için ve Filistinlilerin yanında olduğumuzu duyurmak için bugün bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz."

Etkinliğe, dernek yöneticilerinin yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da destek verdi.

Kütahya'da pedallar Filistin için döndü
Kütahya'da pedallar Filistin için döndü
Kütahya'da pedallar Filistin için döndü
Kütahya'da pedallar Filistin için döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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