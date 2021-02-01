Kütahya'da geri dönüşüme gidecek araç lastikleri, 'kedi evi' oldu
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Kütahya'da geri dönüşüme gidecek araç lastikleri, 'kedi evi' oldu

01.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:14
Kütahya'da geri dönüşüme gidecek araç lastikleri, 'kedi evi' oldu

KÜTAHYA'da Hisarcık Belediyesi tarafından geri dönüşüme gidecek araç lastiklerinden kediler için yapılan yuvalar, ilçenin farklı noktalarına bırakıldı.

KÜTAHYA'da Hisarcık Belediyesi tarafından geri dönüşüme gidecek araç lastiklerinden kediler için yapılan yuvalar, ilçenin farklı noktalarına bırakıldı.

Hisarcık Belediyesi'nce, kullanım süreleri dolan araç lastikleri, değerlendirilerek, kedi evine dönüştürüldü. Ayrıca plastik borulardan yapılan yemlik ve suluklar da ilçedeki farklı noktalara yerleştirildi. Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, kış şartlarında beslenmekte güçlük çeken sahipsiz hayvanlar için 'kedi evi' projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Kedi evleri ve yem borularını kendi imkanlarıyla hazırladıklarını ifade eden Çalışkan, "Proje çerçevesinde Belediye Fen İşleri'nde çalışan işçilerimizin kullanım süreleri dolan eski oto lastiklerinden yaptığı 10 kedi evi ile 100'lük plastik borulardan yapılan 20 adet yemlik ve suluğu çeşitli renklerde boyayıp, ilçede önceden belirlediğimiz alanlara bıraktık. İhtiyaca göre kedi evlerinin yapımına devam edeceğiz. Vatandaşlardan, atık gıdaları sokaklara ya da çöplere değil de kedi evlerine veya yemliklere bırakmalarını rica ediyoruz" dedi.

Kütahya'da geri dönüşüme gidecek araç lastikleri, 'kedi evi' oldu
Kütahya'da geri dönüşüme gidecek araç lastikleri, 'kedi evi' oldu
Kütahya'da geri dönüşüme gidecek araç lastikleri, 'kedi evi' oldu
Kütahya'da geri dönüşüme gidecek araç lastikleri, 'kedi evi' oldu
Kütahya'da geri dönüşüme gidecek araç lastikleri, 'kedi evi' oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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