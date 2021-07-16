KÜTAHYA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI

KÜTAHYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen vatandaşlar 'Demokrasi Nöbeti' için Zafer Meydanı'na akın ederken, darbe girişiminde şehit olanlar anıldı.

KÜTAHYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen vatandaşlar 'Demokrasi Nöbeti' için Zafer Meydanı'na akın ederken, darbe girişiminde şehit olanlar anıldı.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle, darbe girişiminde şehit olanlar Zafer Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, sivil toplu örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen törende alanı dolduranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını kurulan dev ekranlardan takip etti. Erdoğan'ın konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinliklere geçildi. Vali Ali Çelik, O gün 251 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız hiç tereddüt etmeden, ölümü göze alarak sahadaydı. İki bine yakın da gazimiz bu mücadelenin bir parçası ve milyonlarca insanımızla destekçisi oldu. Bu tür niyetleri olanlar, biz burada birlik olduğumuz müddetçe cesaret edemeyecekler dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı