Kütahya Belediyespor atletizm takımında hedef şampiyonluk
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Kütahya Belediyespor atletizm takımında hedef şampiyonluk

Kütahya Belediyespor atletizm takımında hedef şampiyonluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya Belediyespor atletizm takımı U16 sporcuları, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret ederek katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri kupa ve madalyaları takdim ettiler.

Kütahya Belediyespor atletizm takımı U16 sporcuları, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret ederek katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri kupa ve madalyaları takdim ettiler.

Katıldıkları birçok müsabakadan madalya ve kupa ile dönen Kütahya Belediyespor Atletizm takımı sporcuları Kütahya'nın adını başarı ile temsil ediyor. U16 takımı sporcuları, kızlar ve erkekler kategorilerinde bugüne kadar Balıkesir, Manisa ve Aydın'da yapılan müsabakalarda hem bireysel hem de takım olarak birçok derece elde ettiler. Kütahya Belediyespor Atletizm takımı, son olarak Didim'de gerçekleşen müsabakada elde ettikleri başarı ile Gaziantep'te yapılacak olan kulüplerarası kros ligi finallerine gitmeye hak kazandı.

Genç sporcuları makamında ağırlayan Başkan Işık, başarılarından dolayı antrenörleri ve sporcuları tebrik etti. Işık, "Bu güzel evlatlarımızla birlikte Kütahya'mızın güzel bir gününü yaşıyoruz. U16 yani 16 yaş grubunda kızlar ve erkekler kategorisinde, Balıkesir Bandırma'da 20 Mart tarihinde, Manisa Salihli'de 3 Nisan tarihinde ve Aydın Didim'de 14 Nisan tarihinde yapılan müsabakalar sonucunda yarı finale kadılar ve sonunda Gaziantep'te yapılacak olan kulüpler arası kros ligi finaline kadar yükseldiler. Bu süreçte kendilerinin aldığı kupaları Kütahya Belediyespor Kulübü'nün sporcuları olmaları nedeniyle belediyemize getirdiler. Tüm sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendilerine, ailelerine ve sporcularımızı bu noktaya getiren değerli hocalarına teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Darısı finalde alınacak kupalar olsun diyorum. Anlamlı bir günde bu kupları getirdiler. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyespor atletizm takımında hedef şampiyonluk
Kütahya Belediyespor atletizm takımında hedef şampiyonluk
Kütahya Belediyespor atletizm takımında hedef şampiyonluk
Kütahya Belediyespor atletizm takımında hedef şampiyonluk
Kütahya Belediyespor atletizm takımında hedef şampiyonluk
Kütahya Belediyespor atletizm takımında hedef şampiyonluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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