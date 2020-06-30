"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" toplantısı Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ne kadar çok fakir fukara, garip gureba insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ne kadar çok fakir fukara, garip gureba insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız." dedi.

Erbaş, Kayseri Müftülüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" konulu "Kurban Tanıtım Toplantısı"na telefon bağlantısıyla katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık'ın cep telefonundan salondakilere seslenen Erbaş, kurbanın önemine değindi.

Kurbanın "yaklaşmak" olduğunu vurgulayan Erbaş, Peygamberin varisçileri olarak görevlerinin insanları hayra yöneltme ve yönlendirme olduğunu belirtti.

Bu süreci en verimli şekilde tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Erbaş, şunları söyledi:

"Bu yıl, geçen yıllara göre çok farklı geçiyor. Salgın sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında salgın sebebiyle pek çok insan işinden, aşından oldu. Onları görüp gözetmek, onlara sahip çıkmak her şeyden önce bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu çerçevesinde hocalarımız çok güzel işler yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu sene inşallah süreci vekaletle kurban vesilesiyle taçlandıralım istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ne kadar çok fakir fukara, garip gureba insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız. Verimli bir şekilde bu süreci tamamlamış olacağız."

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ise 2019'da 149 ülke ve 423 bölgede yurt içinde ise 424 il ve ilçe merkezinde kurban kesimi yaptıklarını, bu yıl ise salgından dolayı biraz düşürdüklerini anlattı.

Açık, geçen yıl 453 bin 560 kurban kestiklerini, bunun bir rekor olduğunu, bu sene ise en acil ve beklentisi en yüksek olanları tercih ederek 75 ülkede kurban kesmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İl Müftüsü Şahin Güven de bu yıl Kayseri'de 1200 civarında vekalet yoluyla kurban almayı hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA