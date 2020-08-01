Kurbanı kesen kasaba koşuyor - EDİRNE/KIRKLARELİ/
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Kurbanı kesen kasaba koşuyor - EDİRNE/KIRKLARELİ/

Trakya'da, kurban etlerini işletmek, kıyma ve sucuk olarak değerlendirmek isteyenler, kasaplara giderek etlerini hazırlattı.

01.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:23

Trakya'da, kurban etlerini işletmek, kıyma ve sucuk olarak değerlendirmek isteyenler, kasaplara giderek etlerini hazırlattı.

Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu artan kasaplar, vatandaşların kıyma talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Etlerini kıyma ve sucuk olarak değerlendirmek isteyenler sabahın erken saatlerinde kasap dükkanlarının önüne giderek, sıraya girdi.

Kasaplar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini uygulayarak, müşterilerinin talebini karşılıyor. Kasaplarda sıra bekleyen vatandaşların da sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor.

Edirne'de kasaplık yapan Recep Doğan, tüm kasapların Kurban Bayramı'nda yoğun şekilde mesai yaptığını söyledi.

Vatandaşların kurbanını kesip, dağıttıktan sonra kıyma çektirdiğini belirten Doğan, "Müşterimizin talebine göre eti kıyma, kuşbaşı ya da pirzola yapıyoruz. Yoğunluk yaşanıyor. Bize gelmeden önce telefonla arıyorlar, sıraya aldık müşterilerimizi onların etlerini hazırlıyoruz." dedi.

Doğan, etin kilosunu 2 liraya çektiklerini ifade etti.

Kasap Buse Dal da koronavirüsle mücadele kurallarına dikkatle uyduklarını söyledi.

Çalışırken maske, eldiven, önlük kullandıklarını anlatan Dal, "Halkımıza en iyi ve sağlıklı şeklide hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelen müşteriler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya geçiyor. Onlar ön tarafta bekliyor kesinlikle temasta bulunmuyoruz." diye konuştu.

Kırklareli

Kasap Fatih Dönmez, bayramın ilk gününden itibaren ciddi bir yoğunlukla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Vatandaşların taleplerine cevap vermekte güçlük yaşadıklarını anlatan Dönmez, bazı vatandaşların sabahın erken saatlerinde gelerek, sıraya girdiklerini ifade etti.

Etin kilogramını 5 liraya çektiklerini vurgulayan Dönmez, günde yaklaşık 2 ton et işlediklerini kaydetti.

Kurban etini kıyma yaptırmak isteyenlerden Ömer Yıldız ise kestikleri kurbanın üçte ikisini hayır amaçlı dağıttığını, kalanını da kıyma yaptırarak, değerlendirmek istediğini söyledi.

Sabah 07.30 da kasap önünde sıraya girdiğini belirten Yıldız, buna rağmen yaklaşık 2 saat bekleyeceğini tahmin ettiğini aktardı.

Sıranın saat ilerledikçe uzadığını bildiren Yıldız, Kovid-19'a tedbirlerine uyarak beklediklerini sözlerine ekledi.

-Tekirdağ

Kasap İsmail Akyüz de sabahın erken saatlerinden itibaren kıyma çekmeye başladıklarını söyledi.

Akyüz, sıcaktan dolayı müşterileri etlerini daha iyi muhafaza etmesi için uyardıklarını aktararak, "Salgın dolayısıyla kendimizde önlem aldık. Gelen müşterilere de tedbirleri uymalarını söylüyoruz. Sabah 7'de açtık dükkanımızı şimdiye kadar 1 tona yakın et kıydık. Geçen yıl 7 tona yakın et kıymıştık. Bu sene tahmini 10 ton et kıyacağız. Etin kilosunu 2 liraya kıyıyoruz." dedi.

Kurbanı kesen kasaba koşuyor - EDİRNE/KIRKLARELİ/

Kaynak: AA

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