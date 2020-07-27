Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
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Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 15.00'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Kabine toplantısında Kurban Bayramı tedbirleri, hibrit eğitim sistemi, Doğu Akdeniz gibi konular değerlendirilecek. Peki, bayramda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
27.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:02

Kurban Bayramına sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşiliğinde Kabine toplandı. Çeşitli konuların masaya yatırıldığı toplantıdan Kurban Bayramı'na ilişkin ne gibi kararlar çıkacak merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu'nun önerisiyle koronavirüs tedbirleri konusunda ne gibi kararlar alınacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine vaka sayılarıyla ilgili illerdeki son durumu içeren bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, 4 günlük tatil boyunca sokağa çıkma yasağı veya şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulamasına yönelik herhangi bir kararın da çıkmayacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamasında, Kurban Bayramı'nda bu tarz önlemlerin alınmasının kolay olmadığını dile getirmişti. Erdoğan, gündemlerinde olmadığını belirtirken, yine de Bilim Kurulu ile istişare edileceğini vurgulamıştı.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR DEĞERLENDİRİLECEK?

Kurban Bayramı'nın yanı sıra yeni eğitim dönemi için hibrit eğitim sistemi toplantıda konuşulan konulardan olacak.

Diğer yandan Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler kabine'nin gündeminde olan başka bir konu. Türkiye'nin bölgedeki sondaj faaliyetleri görüşülürken, Libya meselesi de incelenecek.

Terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ve Ayasofya Camii'nin açılışı da Kabine toplantısında değerlendirilecek konular arasında bulunuyor.

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