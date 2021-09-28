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Kupada Bergama evinde Kuşadasıspor gurbette

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kupada Bergama evinde Kuşadasıspor gurbette

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor yarın evinde Sancaktepe FK ile karşılaşacak.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) -

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor yarın evinde Sancaktepe FK ile karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Batuhan Kolak yönetecek.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 4 maçta 4 puan toplayarak 13'üncü sırada yer alan Bergama ekibi, aynı grupta 1 puanla düşme hattında yer alan rakibini eleyerek kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğuna oturan Kuşadasıspor ise kupada Ağrı 1970 deplasmanında tur arayacak. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda 14.00'te başlayacak randevuda Deniz Sercan Akgül düdük çalacak. Önceki turda Modafen'i eleyen Kuşadası, 3'üncü Grup'ta zirve ortağı olan Ağrı temsilcisini kupada saf dışı bırakmak istiyor.


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Haber: Kupada Bergama evinde Kuşadasıspor gurbette - Haberler Spor
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