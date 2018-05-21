Park Halindeki Aracı Kundaklayıp Kaçtı

Antalya'da park halindeki araç içine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2308 sokak üzerinde park halinde bulunan Osman Ü.'ye ait 54 D 2131 plakalı hafif ticari araç, yanına motosikletle gelen bir kişi tarafından içine yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek kundaklandı. Kısa sürede alev alan araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından kaçan şüphelinin Osman Ü. ile arasında alacak verecek problemi olduğu öne sürülen F.T. olduğu tespit edilirken, yakalanması için çalışma başlatıldı.