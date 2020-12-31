Kumarhaneye çevrilen evlere operasyon

KAHRAMANMARAŞ'ta kumarhaneye çevrilen evlere polis baskın yaptı. Baskında 10 kişiye pandemi kurallarını uymamaktan 31 bin 500 lira idari para cezası yazılırken, evin birinde polis baskınına karşı güvenlik kamerası taktırıldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta polis, 2 evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Evleri takibe alan ekipler, bir süre sonra operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada oyun masaları, iskambil kağıtları ile oyun oynadıklarına dair yaz-boz kağıtları ele geçirildi. Ekipler operasyon sırasında 10 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan 3 bin 150'şer liradan toplam 31 bin 500 lira da idari para cezası kesti.

KIRAATHANE KAPANINCA EVİNİ KUMARHANE YAPMIŞ

Polisin baskın yaptığı adreslerden biri olan Duraklı Mahallesi 56'ncı Sokak'taki ismi açıklanmayan ev sahibinin alt katta işlettiği kıraathanenin pandemi önlemleri kapsamında kapatıldığı, bunun üzerine evini kumarhaneye çevirdiği ortaya açıktı. Ev sahibinin ayrıca polis baskınına karşı girişe 2 güvenlik kamerası taktırdığı da belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ