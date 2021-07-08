Kulu'da Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik giyim mağazası açıldı
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Kulu'da Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik giyim mağazası açıldı

Kulu'da Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik giyim mağazası açıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde Kızılay temsilciği ve hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası açıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Kızılay temsilciği ve hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası açıldı.

İhtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdüren ilçe Kızılay temsilciliğinin hayırseverlerin de desteğiyle kurduğu "Sevgi Mağazası", faaliyete başladı.

Kulu Genç Kızılay Başkanı Yusuf Buğra Ertek, katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Kulu ve Cihanbeyli'de ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek, onlara destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Kızılay İlçe Temsilcisi Ahmet Yıldız, "Yaşlılarımızı da unutmamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için bir yaşlı bakım evi yapma hazırlığındayız. Kızılay, gönüllük esaslı bir sivil toplum kuruluşu olması sebebiyle insanların gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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