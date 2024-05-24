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Yüzyıllık Destan: Savaş Yarın Sahneleniyor

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Yüzyıllık Destan üçlemesinin ikinci oyunu olan 'Yüzyıllık Destan: Savaş', Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından yarın ilk kez sahnelenecek. Oyun, Kurtuluş Savaşı'nın cephedeki gerçek mücadelesini anlatıyor.

Yüzyıllık Destan üçlemesinin ikinci oyunu "Yüzyıllık Destan: Savaş", Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından yarın ilk kez sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, Haluk Özenç'in yazdığı ve Barış Erdenk'in yönettiği oyunda Mustafa Kemal Paşa'yı DT Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandıracak.

Üçlemenin ilk oyunu "Yüzyıllık Destan: Ateş", bir milletin silkinerek kendine gelmesini, nihayet Meclis'ini kurarak Cumhuriyet'e giden zorlu yolda geri dönüşü olmayan adımlar atmasını, 19 Mayıs'tan 23 Nisan'a uzanan destansı bir hikayeyle sahneye taşıdı.

"Yüzyıllık Destan: Savaş" ise 23 Nisan'dan Gazi Mustafa Kemal'in "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle başlayan Büyük Taarruz'a, yani 30 Ağustos 1922'ye kadar süren Kurtuluş Savaşı'nın cephedeki gerçek mücadelesini konu ediniyor.

Oyun, onca yokluğa, yoksulluğa rağmen bağımsızlık ateşinde dövülen çelikten bir iradeyle o dönem şartlarına göre son derece iyi donatılmış, üstelik Anadolu gibi savaş yorgunu olmayan işgalci güçlerle nasıl mücadele edildiğini anlatıyor.

"Yüzyıllık Destan: Savaş" yarın saat 20.00'de, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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