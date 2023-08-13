Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde Yemeni Sanatı Paylaşımı

Moldavalı Nicu Scutelnic, Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali' kapsamında kurulan Zanaatkarlar Sokağı'nda yemeni sanatını öğrendi. Gaziantep'ten gelen yemeni sanatları ustası Kemal Baygün ise dil farklılığının kaynaşmaya ve kültürel paylaşım yapmaya engel olmadığını dile getirdi.

Esenyurt Belediyesi'nin öncülüğünde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali kapsamında kurulan Zanaatkarlar Sokağı'nda hem Türkiye'den hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen el sanatları ustaları Esenyurtlulara kendi kültürlerini tanıtmaya devam ediyor.

Farklı stantlarda satış yapan ustalar, hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerin yapım aşamalarını birbirlerine öğretiyor. Farklı dillerde konuşmanın insanların dostluk kurmasına engel olmadığını gösteren sokakta, Moldovalı seramik ustası Nicu Scutelnic, Gaziantep'ten gelen yemeni sanatları ustası Kemal Baygül'den yemeni yapmanın inceliklerini öğrendi.

Moldova'dan Esenyurt'a gelen Scutelnic, burada birbirinden farklı insanlarla tanıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Üç yıldır seramik işiyle uğraşıyorum. Esenyurt'a geldiğim için, bu kadar yetenekli ustalarla tanıştığım için çok memnunum. Burada tanıştığım usta bana Yemeni adı verilen çarık tasarımını öğretti. Ben de ona seramik yapımı ile ilgili bilgiler verdim. Burada hem birtakım şeyler öğreniyoruz hem de farklı insanlarla kaynaşıyoruz. Umarım bu tür etkinlikler her zaman devam eder."

Yemeni sanatları ustası Kemal Baygün ise farklı dillerde konuşmanın kaynaşmaya engel olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Buraya Gaziantep'ten geliyorum. Esenyurt Belediyesi sayesinde burada Nicu arkadaşımla tanışma imkanı buldum. Biz bugün arkadaşımızla birlikte ayakkabı yaptık. Ona yemeni sanatlarını öğrettim. Kendisi de çok başarılı ve eli yatkın bir arkadaşımız. Bu festivalde kardeşliğimiz ve dostluğumuz da pekişti. Farklı dillerde konuşsak da burada beraberiz. Bizleri bir araya getiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkürlerimi sunuyorum."

Sanatın ve kardeşliğin pekiştiği Zanaatkarlar Sokağı, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında açık olacak.