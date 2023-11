TEDx Kültür, Kültür Üniversitesi'nde düzenlenecek

Hukuk, psikoloji, iletişim, bilişim, sanat, yönetim, spor ve girişimciliğin on iki ünlü ismini buluşturacak TEDx Kültür, Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da düzenlenecek. Kültür Üniversitesi'nin düzenlediği TEDx Kültür etkinliğinde şiddete karşı Av. Dr. Rezan Epözdemir konuşma yapacak. TEDX Kültür, kapanışını İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasıyla adını tüm dünyaya duyuran Piyanist Can Saraç'ın canlı performansı ile yapacak.

Türk Yarış Pilotu Seda Kaçan, Google Ülke Kanal Direktörü Dr. Serhan Yılmaz, Psikiyatr Nevzat Tarhan Psikolog Büşra Naz Kandemir, Ennegram konuşmacısı Mehmet Özdemir, Nilky CEO'su Emre Sözen Pardon CEO'su Gökhan Çam, Müşteri Deneyimi Profesyoneli Gökhan Kara TEDx Kültür'de dinleyicilerle buluşacak. Etkinlikte sosyal sorumluluk alanında birçok projede katkısının yanı sıra TOÇEV ve ÇABA'da bireysel ve kurumsal katkılarıyla öne çıkan Marka ve İletişim Danışmanı Berna Sağlam Naipoğlu da davetli konuşmacı olarak katılımcılarla bir araya gelecek. Bilet gelirinin, üniversitenin engelli öğrenci birimine bağışlanacağı etkinlik Akıngüç Oditoryumunda gerçekleşecek.

Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da gerçekleşecek TEDX Kültür, Pınar Gültekin, Münevver Karabulut, Nazlı Sinem Erköseoğlu gibi kamuoyunun yakından takip ettiği 74 kadına şiddet ve kadın cinayeti davasında mağdur aile vekili olarak görev yapan, sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında da bu kapsamda etkin çalışmalar yürüten Avukat Dr. Rezan Epözdemir'i de davetli konuşmacı olarak ağırlayacak.

GENÇ PİYANİST CAN SARAÇ TEDX KÜLTÜR'DE

TEDx Kültür'ün Create Yourself temasıyla düzenlenen etkinliğinin kapanış konuğu ise İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasıyla adını tüm dünyaya duyuran ve Michelangeli Ödülü'nün sahibi Can Saraç olacak. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Kültür Kolejinde eş zamanlı olarak eğitimine devam eden Piyanis Can Saraç, TEDX Kültür'e özel kısa bir performans da sunacak.