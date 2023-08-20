Söke'de Güzeltepe Kültür ve Dayanışma Şenliği düzenlendi
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Aydın'ın Söke ilçesinde Güzeltepe Kültür ve Dayanışma Şenliği yapıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde Güzeltepe Kültür ve Dayanışma Şenliği yapıldı.
Güzeltepe Meydanı'nda bu yıl 20'ncisi düzenlenen şenlikte semah gösterileri yer aldı. Katılımcılar davul zurna eşliğinde halay çekti.
Şenliğe CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, MHP İlçe Başkanı Ömer Akalın, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de katıldı.
Güzeltepe Mahallesi Muhtarı Musa Ölmez, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Kültür Sanat