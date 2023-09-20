Sırbistan'da Türk rüzgarı esti

YALOVA - Yalova'nın yurtdışındaki sesi YAFEM ekibi Civijaski Karnavalı'na damgasını vurdu.

Sırbistan'ın Sabac şehrinde düzenlenen ve geçtiğimiz sene onur konuğu olarak davet edilen YAFEM bu sene de 16. yapılan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden folklor ve gösteri gruplarının katıldığı Civijaski Karnavalı'na Türk Osmanlı kıyafetleri ile tam kadro katıldı. Civijaski Karnevalına Türkiye dahil Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonuna bağlı farklı ülkelerden 50 üye katıldı.

Bu sene YAFEM olarak kalabalık bir kadro ile katılım sağladı. Kılıç Kalkan gösterisi, Teke Zeybeği oyunu yanı sıra Osmanlı Padişahı ve Sadrazam ve vezirleri ile kadın sultanlar kostümleri giyilerek Türk kültürü tanıtıldı.

Karnavalı izleyen ve katılan binlerce kişinin alkışları eşliğinde yürüyüş ve gösteri yapan Yalova Folklor Eğitim Derneği ekibi ile gösteriler sonrası fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluştu.

Sırbistan FECC temsilcisi Radusko Jankoviç'in selamlama konuşmasının ardından FECC bayrağı göndere çektikten sonra söz alan YAFEM Başkanı Özer Koyuncu "Sırbistan da ve Sabac'ta olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sene ekibimiz kalabalık bir kadro ile karnavala katıldı. Oyuncu ekibimizin merhaba ve Osmanlı kıyafetleri ile karnavalın en dikkat çeken ekibi olduk. YAFEM adına öncelikle ekibime ve Festival yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.