Ressam İlhami Atalay'ın Öğrencileri İstanbul Tasarım Merkezi'nde Sergilendi

Ressam İlhami Atalay'ın öğrencileriyle gerçekleştirdiği atölye çalışmasıyla ortaya çıkan eserlerden oluşan sergi, İstanbul Tasarım Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Usta sanatçının farklı teknikteki eserlerini yeniden üreten 45 öğrencinin yapıtlarından oluşan "İlhami Atalay Öğrencileri Resim Sergisi", 9 Haziran'a kadar görülebilecek.

Serginin açılışında konuşan İlhami Atalay, Özbekler Tekkesi gibi tarihi bir mekanda atölye yapmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, atölye sonunda ise öğrencilerinin ortaya çıkarttığı başarılı eserleri sunduklarını ifade etti.

Sanata kendisini adamış çok gayretli öğrencileri olduğunu anlatan Atalay, şu görüşlerini paylaştı:

"Sanata olan ilgilerinden çok memnunum, aralarında 10-20 hatta 30'a kadar eser üretenler var. Kimileri hobi olarak kimileri de profesyonel işlerini bırakarak bu yola baş koydu. Mesleğini bırakıp kendini sanata adayanlar var. Uzun bir eğitim sürecinden geçtik ve yaptıkları resimlerden ikişer tane seçerek bu sergiyi oluşturduk. Bu mekanlara artık sığmamaya başladık, sanata olan ilginin her geçen gün arttığını gözlemliyorum ve çok memnun oluyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz."

Atalay, sanatın üstenci bir şey olmaması gerektiğine değinerek, "Kabiliyeti olan herkes resim yapabiliyor. Merakı olan herkes büyük bir mutluluk içinde, büyük bir zevk içinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Tasarım Merkezi Genel Koordinatörü Melek Ebrar Akpınar, aralık ayında başlayan İlhami Atalay ile Resim Atölyesi'nin nüvesi olarak ortaya çıkan eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Füzen kömür, soyut renk, renk, zikir çalışması, yama yama tekniği, akrilik ve yağlı boya gibi pek çok başlıkta yapılan 110 farklı eseri bugün sanatseverlerle buluşturuyoruz. Emekleri için öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."